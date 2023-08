Provate a risolvere i problemi di Android Auto installando la nuova versione 10.1

Che sia per correggere i numerosi bug o per una tabella di marcia da rispettare, Google sta tenendo dei ritmi di sviluppo forsennati per Android Auto. Dopo l'aggiornamento a sorpresa alla versione 10 e il rilascio della beta di 10.1 a solo pochi giorni di distanza, ora la GrandeG ha già cominciato a rendere disponibile quest'ultima build nel canale stabile (a proposito, sapete come aggiornare Android Auto all'ultima versione?).

Ma la casa di Mountain View negli ultimi tempi ha deciso di optare per un rilascio graduale, in modo da poterlo sempre sospendere in caso di bug importanti, quindi può capitare che anche precipitandovi ad aprire Google Play per aggiornare l'app non vi venga proposta l'ultima versione.

Che fare, soprattutto se siete tra quegli utenti esasperati dai bug di reindirizzamento dell'audio agli altoparlanti del telefono invece che a quelli dell'auto, di surriscaldamento o di Google Maps che non si ferma dopo aver scollegato il cellulare dal veicolo?

è infatti una versione principalmente dedicata alladi(almeno si pensa, in quanto non sono state rilasciate note di rilascio), quindi vorreste installarla prima possibile. Per fortuna, se Google Play non vi propone l'aggiornamento, ladi Android vi permette di superare ogni ostacolo.

Tutto quello che dovete fare è scaricare il file APK da APKMirror. Cliccate sulla freccia verso il basso di fianco all'ultima versione di Android Auto 10.1 (al momento in cui scriviamo è la 10.1.633004, quella per SoC Arm64), toccate il pulsante Download nella pagina successiva e poi toccate la notifica Scarica per scaricara sul dispositivo. In caso vi venga chiesto conferma se volete scaricare il file, datela.

Successivamente, potete toccare direttamente la notifica che vi indica l'avvenuto download del file o aprite il gestore file del vostro telefono, in genere l'app File, e andate sulla cartella Download. Qui toccate il file APK appena scaricato.

In entrambi i casi, potrebbe esservi detto che dovete fornire l'autorizzazione per installare app al di fuori di Google Play.

Potreste dover attivare il pulsante delle Impostazioni che vi viene proposto e in caso toccate la freccia a sinistra in alto per tornare indietro e poi installare il file.

Compiuti questi passaggi, toccate la scritta Aggiorna e Android Auto verrà installata. Toccate Fine per concludere l'operazione.