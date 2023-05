Ecco le prime indiscrezioni sul pieghevole di OnePlus: potrebbe essere simile a OPPO Find N3

OnePlus entro la fine dell'anno lancerà il suo primo dispositivo pieghevole. In attesa di ulteriori conferme in tal senso, non mancano le indiscrezioni, come quelle fornite da Yogesh Brar, il quale ha dichiarato a 91mobiles che il pieghevole presenterà diverse caratteristiche in comune con OPPO Find N3, anch'esso in rampa di lancio.

In particolare, i due dispositivi potrebbero condividere sia il design che il comparto fotografico. Procedendo con ordine, sia OnePlus Fold che OPPO Find N3 saranno dei pieghevoli con un design a libro, quindi dotati di un display sia esterno che interno. Per quanto riguarda le fotocamere, invece, dovrebbero essere le stesse presenti su OPPO Find X6: dunque, ci potrebbe essere un modulo circolare con un sensore principale IMX890 da 50 MP, un ultra-wide IMX581 da 48 MP ed un teleobiettivo a periscopio da 32 MP. La selfie camera potrebbe essere da 32 MP.