Ora avrete maggiore controllo sulle pubblicità in Android

Questo è un anno importante per la pubblicità su Android (sapete come togliere gli annunci dalla MIUI?). Google ha infatti lanciato Privacy Sandbox, un nuovo metodo di mostrare annunci basati sugli interessi, ma in modo privato.

Dopo aver introdotto, con non poche polemiche, la funzione su Chrome, da maggio alcuni utenti hanno iniziato a ricevere un avviso in cui gli si annunciava l'arrivo delle nuove funzionalità sulla privacy degli annunci.

Toccando la notifica da Android System, intitolata appunto "Disponibili nuove funzionalità sulla privacy degli annunci", si è rimandati a una pagina introduttiva in cui si spiega come le app raccoglieranno i dati raccolti e come li utlizzeranno.

In questa sezione viene esposto il funzionamento di Privacy Sandbox su Android, un metodo di profilazione non più basato su un ID cross-app, ma, come afferma la stessa GrandeG, un sistema salvato sul dispositivo tramite il quale "Android nota gli argomenti di interesse in base alle app che hai usato di recente", determinando così cosa vi può interessare.

A questo punto, "le app possono richiedere queste informazioni per mostrarti annunci personalizzati", e voi potete "scegliere quali argomenti e app vengono utilizzati per mostrarti gli annunci".

Su Android 13 (Pixel), le nuove preferenze sulla privacy degli annunci sono accessibili dalle Impostazioni del dipositivo, toccando Sicurezza e privacy (o Privacy), toccando Altre impostazioni sulla privacy e poi Annunci. Questa pagina presenta una nuova grafica e tre impostazioni a cui potete accedere per impostare le vostre preferenze.

Ad topics è descritto come argomenti di interesse che "si basano sulle app che hai usato di recente e sono utilizzati dalle app per mostrarti annunci personalizzati". Queste sono le categorie di tracciamento, e includono Arte & Divertimento, Ballo, Notizie locali, Film, Outdoor o Azioni. Gli utenti potranno gestire i vari argomenti, mentre Android "elimina automaticamente gli argomenti regolarmente". Questa è l'API Topics.