Le impostazioni di Android Auto diventano finalmente al passo col 2022

In realtà in quella versione c'erano solo delle indicazioni non funzionanti che Google stesse aggiornando l'interfaccia, e solo con la versione 8.6 di Android Auto Beta il nuovo design è diventato pienamente funzionale . La riprogettazione porta finalmente il design Material You e una serie di novità:

Per quanto riguarda la distribuzione, le nuove impostazioni non sembrano disponibili per tutti gli utenti. Al momento non è chiaro se Google News abbia abilitato le nuove impostazioni da linea di codice dopo aver decompilato l'app o se semplicemente la nuova interfaccia non è ancora stata rilasciata per tutti gli utenti che partecipano alla beta di Android Auto.

Qualunque sia la spiegazione, è comunque confortante sapere che Google sia al lavoro su questo aspetto dell'interfaccia, che ha ricevuto un dovuto e apprezzato aggiornamento. Se siete curiosi di vedere com'è la nuova Android Auto, vi lasciamo al nostro video dedicato.