Trapelano immagini ufficiali di OnePlus Pad: colpisce il modulo fotografico posteriore

Il primo tablet di OnePlus continua a far parlare di sé. In attesa della presentazione ufficiale, prevista per il 7 febbraio, sono state diffuse alcune immagini che rivelano quello che dovrebbe essere il design finale del nuovo OnePlus Pad. Il dispositivo, ricordiamo, verrà lanciato in "buona compagnia": difatti, durante l'evento l'azienda svelerà anche il OnePlus 11 ed il OnePlus 11R 5G. Insomma, un appuntamento ricco di sorprese. Nel frattempo, il noto leaker "OnLeaks", su Twitter, ha postato quelli che sembrano i rendering ufficiali del tablet, così come riportato su "GSMArena".

Nello specifico, possiamo notare delle cornici simmetriche e piuttosto sottili. Sulla parte posteriore, invece, spazio ad un comparto fotografico caratterizzato da una forma circolare. A riguardo, si tratta di un dettaglio che sicuramente cattura l'attenzione degli utenti. Tra l'altro, non si riesce ancora a comprendere se il modulo nasconde un doppio sensore oppure se il nuovo tablet potrà contare soltanto su una fotocamera. Altri dettagli noti, già svelati in questo nostro articolo, riguardano il display da 11,6 pollici e la presenza del processore MediaTek Dimensity 9000. A questo proposito, però, occorrerà attendere la presentazione ufficiale per averne la conferma. Per quanto riguarda il colore, invece, si può apprezzare una tonalità tendente al verde.