Una pioggia di belle immagini di Samsung Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4 e non solo!

Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4

Partiamo ovviamente dai dispositivi più interessanti: Samsung Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4. Di entrambi i dispositivi si è già parlato ampiamente nelle scorse settimane (vi rimandiamo a questo riassunto su tutto quello che sappiamo), dunque è arrivato il momento di dare uno sguardo ad entrambi gli smartphone più da vicino in queste nuove foto pubblicate da Roland Quandt sul suo profilo Twitter.

Le foto mostrano essenzialmente il design dei dispositivi, in linea con quanto trapelato negli scorsi mesi, e alcuni aspetti del software: in particolare, è possibile vedere come funzionerà il multitasking, vero cavallo di battaglia di Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. Per quanto riguarda quest'ultimo smartphone, viene posta enfasi sullo schermo esterno, che può mostrare utili informazioni, e sul piegare lo smartphone per "utilizzarlo come cavalletto" per scattare foto o effettuare videochiamate (questo concetto è sicuramente spiegato meglio dalle immagini).