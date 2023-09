Trapelate alcune immagini reali di Samsung Galaxy S23 FE: design confermato

C'è abbastanza curiosità intorno al futuro Samsung Galaxy S23 FE, lo smartphone che dovrebbe offrire buone prestazioni con un occhio attento al prezzo di vendita. In tal senso, nelle ultime ore sono trapelate alcune immagini del presunto dispositivo, che si sarebbe presentato per ricevere la certificazione TENAA in Cina. Andando nel dettaglio, lo smartphone appare piuttosto simile a quanto già diffuso in passato.