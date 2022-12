Nuove immagini di OnePlus 11: ritorno al passato

Osservando le immagini ci accorgiamo che i rumor delle settimane scorse si rivelano corretti, almeno per quanto riguarda il look posteriore del dispositivo. Le immagini infatti confermano che OnePlus 11 sfoggerà un modulo fotografico circolare, come non si vedeva dalla serie OnePlus 7T.

Questo modulo fotografico includerà tre sensori fotografici completi di flash LED, e sarà sviluppato in collaborazione con Hasselblad. Anche le due colorazioni Forest Emerald e Volcanic Black vengono mostrate dai nuovi render trapelati.

Vi ricordiamo che ancora non abbiamo una data di lancio fissata per il nuovo OnePlus 11, possiamo aspettarci un lancio in differita rispetto al mercato cinese, con noi europei che lo vedremo con qualche mese di ritardo.