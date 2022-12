Una società avrebbe trovato la formula segreta per portare iMessage su Android

Per quanto riguarda il funzionamento dell'app, Sunbird avrebbe escogitato un metodo per consentire a migliaia di utenti di connettersi ad una singola macchina nonché di conservare la crittografia end-to-end (che è qualcosa che aziende come Beeper non possono fornire, almeno non ancora). Il software, inoltre, dovrebbe essere gratuito almeno per un po' di tempo. In futuro, invece, l'azienda potrebbe attivare delle funzioni premium fornendo ulteriori servizi connessi, come Telegram, Signal o altre applicazioni di chat.