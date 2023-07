Iliad incontenibile: arrivano nuovi smartphone compatibili con la rete 5G

Iliad si sta veramente rimboccando le maniche per competere con i migliori operatori italiani (a proposito, ecco le offerte di luglio se volete passare alla rete dell'azienda francese), e nell'ultimo mese si è distinta per l'impegno nel soddisfare i suoi utenti.

Ricordiamo che questi sono i dispositivi dichiarati ufficialmente compatibili, ma non è detto che altri smartphone non possano funzionare con il 5G pur non essendo inclusi nella lista.

Per quanto riguarda le prestazioni, il 5G di Iliad consente teoricamente una velocità massima di 1000 Mbps in download (400 Mbps stimata) e fino a 72 Mbps in upload (32 Mbps stimata). Sul fronte della copertura, invece, l'operatore vanta a oggi più di 3000 città, tra cui tutte quelle con più di 90 mila abitanti.

In caso vogliate passare a un'offerta 5G, al momento Iliad presenta un solo piano, Giga 150, che offre 150 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese con 9,99 euro una tantum per l'attivazione.