Il trucco per cancellare le ultime ricerche Google su Android

Uno degli strumenti più utilizzati sullo smartphone è sicuramente la barra di ricerca Google, che ormai ci permette di ottenere risposte a quasi qualsiasi domanda in pochissimi passi. Gli utenti Android saranno felici di scoprire che esiste un modo molto rapido (ma un po' nascosto) per cancellare le ultime ricerche fatte.

Se non volete quindi far scoprire in anticipo al vostro partner quale sarà il suo regalo di Natale potete quindi seguire i pochi semplicissimi step del nostro video TikTok.