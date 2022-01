Il Material You approda su Google News: ecco il nuovo design delle notizie!

Dalle prime immagini, si può subito osservare la maggiore freschezza del nuovo design . Rispetto alla vecchia interfaccia, infatti, i caratteri utilizzati nei titoli ora sono più grandi e audaci. Anche l'icona del tempo ha beneficiato di un aggiornamento visto che in questa beta risulta sostituita da un pulsante con una forma tutta nuova, perfettamente coerente con le linee guida del Material You.

La maggior parte delle app di Google ha assaporato il nuovo "Material You" di Android 12 . Tuttavia, c'è ancora qualche applicazione rimasta indietro, ad esempio Google News . È di questi giorni, però, la notizia che una riprogettazione dell'app è in fase di test.

Il nuovo design di Google News, come scritto in precedenza, è attualmente in fase di test. Non si sa ancora quando sarà disponibile ufficialmente per tutti gli utenti.