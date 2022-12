Su iFixit disponibili parti di ricambio originali per Pixel 7 e 7 Pro

Dopo l'arrivo dei componenti sostitutivi per Pixel 6a nel mese di novembre, adesso è il momento di Pixel 7 e 7 Pro: difatti, la collaborazione tra iFixit e Google continua senza intoppi, adesso coinvolgendo anche i top di gamma. Nel dettaglio, da qualche giorno sono disponibili all'acquisto i ricambi originali dei due modelli, tra cui il display, batterie e molto altro.

Lo schermo per Pixel 7, ad esempio, ha un costo di 129,99 dollari mentre la batteria da 4.270 mAh richiede una spesa di 42,99$. A riguardo, iFixit chiarisce che dopo la sostituzione, occorre "caricarla al 100% e continuando a caricarla per almeno altre 2 ore. Quindi utilizzare il dispositivo finché non si spegne a causa della batteria scarica. Infine, caricalo ininterrottamente al 100%". Per quanto riguarda le fotocamere, invece, quella principale ha un costo di 89,99$, mentre il sensore ultrawide di 42,99$. Altre componenti disponibili sono un foglio di grafite – che copre la parte inferiore della batteria e della scheda madre – che costa 3,99$, così come il pad in silicone nero (che copre il foglio di grafite) e l'adesivo per display.