La storia d'amore tra Android Auto e il meteo non è finita

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo visto arrivare diverse novità per Android Auto, e tra le più importanti troviamo proprio la nuovissima interfaccia grafica denominata Coolwalk . Oltre a questo, Google dimostra di essere sempre a lavoro per proporre ulteriori novità .

Android Auto è il sistema di infotainment di casa Google che permette agli smartphone Android di connettersi alle auto compatibili, in modo da avere un'esperienza utente ottimizzata e sicura per la guida.

Nelle ultime ore sono infatti trapelati degli interessanti dettagli su una delle prossime novità che potremmo vedere su Android Auto. Stiamo parlando dell'icona del meteo, un elemento grafico che ha un lungo e travagliato trascorso proprio con Android Auto.

Fino al 2019 infatti l'icona del meteo è stata sempre presente in Android Auto, successivamente è stata rimossa per poi tornare dopo qualche settimana. Questo è durato fino alla fine dello scorso anno: con l'avvento di Coolwalk su Android Auto abbiamo salutato di nuovo l'icona del meteo.

Ma non è finita qua: un membro del team Google dedicato ad Android Auto ha riferito sul forum ufficiale che il team di sviluppo sta investigando le opzioni disponibili per introdurre l'icona del meteo su Android Auto con Coolwalk.

Non sono state indicate delle tempistiche, non sappiamo nemmeno se questo avverrà sul serio. Di certo la storia d'amore tra l'icona del meteo e Android Auto non è ancora finita, ci fa piacere venirlo a sapere proprio oggi.