L'IA generativa di Gboard è molto più di un'autocorrezione

Cosa sarebbe oggigiorno una delle migliori tastiere per Android senza l'IA Generativa? Dopo averne intravisto lo sviluppo a fine agosto, ora Google sta rilasciando sulla sua popolarissima Gboard la funzione "Proofread" che grazie a questa tecnologia porta l'autocorrezione a un nuovo livello. Nell'ultima beta dell'app versione 13.4, infatti, alcuni utenti hanno iniziato a vedere un nuovo suggerimento, "Fix it" (sistema, in italiano), con il simbolo utilizzato da Google per l'IA generativa. Toccandolo, appare una finestra pop-up che introduce alla funzione Proofread, in cui possiamo leggere che serve per "correggere il tuo testo e correggere l'ortografia, la grammatica e la punteggiatura con un solo tocco. Il testo che viene corretto verrà inviato a Google e temporaneamente elaborato per creare suggerimenti di grammatica e scrittura.".

Fonte: 9to5Google

Proofread appare anche come una nuova icona a sé stante nella barra degli strumenti di Gboard, e chi l'ha usata afferma che è una grande evoluzione rispetto all'autocorrettore per controllare al volo il testo per errori di ortografia o grammatica. L'unico difetto, almeno al livello attuale, è che tutte le frasi vengono inviate a Google per l'elaborazione, che non avviene in locale sul telefono. Questo significa non solo che è necessaria la connessione Internet, ma anche che quello che scrivete verrà comunque letto da Google, secondo i suoi termini di servizio sull'utilizzo dell'IA generativa.

