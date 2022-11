I widget impilabili di Samsung One UI 5 sono una funzione che vorremmo ovunque

Una delle novità più interessanti della One UI 5 (che è approdata da poco su S22 e S21) è sicuramente la nuova interfaccia per impilare i widget. Questo vi permette di sfruttare uno spazio della vostra home per mostrare più widget diversi. L'idea è stata sicuramente resa popolare dalle ultime versioni di iOS e iPhone e forse è anche per questo che Samsung ha spinto di più lo sviluppo in tal senso.

Nel video pubblicato su TikTok vi mostriamo la funzione in azione, con anche gli step necessari per aggiungere o riordinare i widget impilati sul vostro smartphone Samsung.