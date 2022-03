I Play Points finalmente servono anche a pagare

Da qualche anno, Google ha lanciato il programma Play Points: si tratta essenzialmente di un programma fedeltà per gli utenti, che possono guadagnare dei punti tramite l'acquisto di app, abbonamenti, acquisti in app e altro ancora.

I punti in questione sono assegnati in base all'importo pagato e al livello a cui ci si trova, ad esempio, al livello Bronzo si guadagna 1 punto per ogni euro, al livello Argento si si guadagna 1,1 punto per ogni euro e così via, e possono essere utilizzati per creare dei voucher da aggiungere al proprio account Google, pratica decisamente lunga e poco intuitiva per i meno esperti.