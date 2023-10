I Pixel 8 hanno il nuovo Fast Pair di Android

Abbiamo visto in lungo e in largo le specifiche tecniche e il design dei nuovi Pixel 8. Ma sul lato delle funzionalità software emergono ulteriori dettagli rispetto a quelli mostrati da Google durante la presentazione ufficiale. Questo non è strano, visto che l'evento di presentazione solitamente permette di mostrare le novità salienti e più impattanti.

La novità della quale parliamo riguarda il processo di prima configurazione di Android sui Pixel 8. Per capirci meglio, parliamo della procedura che tutti gli utenti con un nuovo dispositivo Android devono effettuare alla prima accensione. Questa corrisponde nell'accedere con il proprio account Google, impostare la connettività di rete, avviare o meno il ripristino e la copia dei dati personali dal vecchio smartphone.

La novità consiste nel fatto che i Pixel 8 hanno il processo di configurazione di Android basato sul nuovo Fast Pair.

Questo significa che per configurare i Pixel 8 al primo avvio basterà scansionare un codice QR da parte del vecchio modello per avviare la copia di tutti i dati personali e il ripristino del profilo personale dal vecchio dispositivo.

Sicuramente un passo avanti molto importante per Android, il quale ha sempre previsto una prima configurazione degli smartphone non proprio immediata. La stessa novità ha debuttato anche su Galaxy S23. Al momento sembra essere disponibile solo su Pixel 8, parlando dei dispositivi di Google, ma non è escluso che in futuro non arrivi anche agli altri membri della serie Pixel.