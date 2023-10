I Pixel 8 perdono una funzione storica di Google

Google ha appena calato i propri assi per quest'anno, ovvero i nuovi smartphone top di gamma che conosciamo ufficialmente come Pixel 8 . Sono tante le novità introdotte con i nuovi dispositivi, ma qualcosa è anche andato via .

Stiamo parlando della modalità di scatto Foto sferica. Si tratta di una funzionalità per lo scatto di foto a 360 gradi, tramite la realizzazione di diversi scatti sequenziali dell'ambiente circostante rimanendo in una posizione fissa, introdotta da Google nel lontano 2012. In quell'anno la star fu il mitico Nexus 4, un dispositivo che ha scaldato i cuori di tanti appassionati anche per il suo design ricercato.

Ebbene, dopo 11 anni Google ha deciso di rimuovere ufficialmente la modalità di scatto Foto sferica dai suoi Pixel 8.

Tale modalità infatti è stata sempre presente sui dispositivi di Google a partire da Nexus 4 fino ad arrivare ai Pixel 7 e Pixel 7a.

Google non ha commentato l'addio alle foto sferiche, magari ci si è resi conto che la frequenza di utilizzo non era così alto. Sinceramente le avevamo perse di vista anche noi negli ultimi anni, pur avendole a portata di mano. Fateci sapere se invece a voi mancheranno.