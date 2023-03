Scopriamo la famiglia Huawei P60 e le sue fotocamere °O°

Huawei torna ancora una volta a far parlare di sé nel mercato smartphone , lanciando la nuova serie dei suoi flagship che ricalca ciò che l'ha resa celebre in tutto il mercato negli anni precedenti. Arrivano i nuovi Huawei P60 e ciò che cattura subito l'attenzione è il comparto fotografico .

Huawei P60 Pro: Caratteristiche Tecniche

Huawei P60: Caratteristiche Tecniche

Dalle schede tecniche dei nuovi modelli di casa Huawei apprendiamo chiaramente che si tratta di top di gamma in (quasi) tutti i comparti.

A parte la mancanza del supporto 5G, per ovvi motivi collegati al ban statunitense, i nuovi Huawei P60 dovrebbero offrire prestazioni di livello in tutte le situazioni di utilizzo.

A farla da padrone, come sempre per la serie P di Huawei, troviamo un comparto fotografico con hardware di prim'ordine. Non manca nemmeno la certificazione IP68 e il supporto alla ricarica wireless rapida. Sarà anche interessante vedere come si comporterà sul campo la batteria della variante Art di P60, realizzata in carbonio di silicio e non ai classici ioni di litio.