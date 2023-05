Huawei P60 Pro arriva in Italia: niente 5G ma tante fotocamere!

Huawei P60 Pro è stato svelato al mondo per la prima volta a marzo, quando è stato lanciato in Cina. Nonostante le caratteristiche tecniche non siano quindi una novità assoluta, vale comunque spendere qualche parola su questo particolare dispositivo, che oggi debutta ufficialmente per la vendita in Italia e nel resto d'Europa (è già online anche la nostra recensione). Con un evento a Monaco di Baviera, infatti, Huawei ha rivelato qualche dettaglio in più sul suo nuovo smartphone, che spicca soprattutto per l'attenzione alla fotografia e il design veramente peculiare. Partiamo proprio dall'estetica e dalle sue forme, che sicuramente dividono, ma che non lasciano indifferenti: il sistema di fotocamere con il grande sensore principale al centro e i due più piccoli ai lati, chiamato The Eye of Light, è stato organizzato così per ricordare il design delle vecchie fotocamere (come quelle che vedete nella raccolta qui sotto, per intenderci).

Ma oltre le fotocamere, in termini estetici merita particolare attenzione la backcover della variante Rococo Pearl (visibile nell'immagine qui sopra). Si tratta di una texture perlata formata con polvere di minerali naturali: per questo motivo, ogni singola unità di Huawei P60 Pro è diversa dalle altre, con un design unico.

Caratteristiche tecniche

Display : 6,67" (2.700 × 1.220 pixel) FHD+ OLED con refresh rate fino a 120Hz, LTPO (1-120Hz), 300Hz touch sampling rate, P3 colour gamut, fino a 1.07 miliardi di colori

: 6,67" (2.700 × 1.220 pixel) FHD+ OLED con refresh rate fino a 120Hz, LTPO (1-120Hz), 300Hz touch sampling rate, P3 colour gamut, fino a 1.07 miliardi di colori Processore : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 RAM : 8GB / 12GB

: 8GB / 12GB Storage interno : 256GB / 512GB

: 256GB / 512GB Reti : Dual SIM

: Dual SIM Fotocamera posteriore : Principale : Ultra Lighting 48 megapixel con apertura regolabile (f/1.4 ~ f/4.0), OIS Grandangolo : 13 megapixel, f/2.2 Teleobiettivo : Ultra Lighting 48 megapixel super-spotting night vision, 3.5x zoom ottico, fino a 100x zoom digitale, OIS, f/2.1, LED flash

: Fotocamera anteriore : 13 megapixel, f/2.4

: 13 megapixel, f/2.4 Sicurezza : sensore d'impronte nel display, sblocco col volto

: sensore d'impronte nel display, sblocco col volto Certificazioni : resistenza ad acqua e polvere (IP68)

: resistenza ad acqua e polvere (IP68) Audio : USB Type-C Audio, Stereo Speaker

: USB Type-C Audio, Stereo Speaker Dimensioni : 161 × 74,5 × 8,3mm

: 161 × 74,5 × 8,3mm Peso : 200g

: 200g Connettività : Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz and 5GHz), Bluetooth 5.2 LE,GPS (L1 + L5 Dual band), NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1)

: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz and 5GHz), Bluetooth 5.2 LE,GPS (L1 + L5 Dual band), NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1) Batteria: 4.815mAh (P60 Pro) / 5.100mAh (P60 Art) con ricarica SuperCharge a 88W, ricarica wireless a 50W e ricarica inversa

Dopo aver riassunto rapidamente le specifiche tecniche, vale assolutamente la pena soffermarsi un po' sul sistema di fotocamere, composto da 3 sensori, di cui il principale da 48 megapixel ha un'apertura regolabile tra f/1.4 e f/4.0. L'apertura variabile è una caratteristica non comune nel panorama smartphone e, anche se non servirà molto a giocare con la profondità di campo, permette di far entrare ancora più luce: questo è particolarmente utile nelle foto in condizioni di scarsa luminosità dove, grazie anche al sensore RYYB SuperSensing e all'algoritmo XD Fusion Pro, Huawei riesce a ottenere scatti notevoli: per farvi un'idea, vi rimandiamo alla nostra recensione. Notevole anche il teleobiettivo, composto da un gruppo di 7 lenti di cui 5 scorrevoli per gestire la distanza focale e con un'apertura di f/2.1, la più ampia del settore per una lente periscopica. Grazie a questo sensore (con zoom ottico 3,5x, zoom ibrido fino a 100x), Huawei P60 Pro permette di avere scatti in modalità Macro fino a 10 cm di distanza: potete dare un'occhiata a come si comporta nella videorecensione che trovate in fondo all'articolo.

Uscita e prezzo