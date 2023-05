Huawei si riprende il trono: P60 Pro è il miglior camera phone

A oggi, l'approccio di Huawei al mondo Android è dovuto per forza di cose cambiare e la collaborazione con Leica non è stata rinnovata. Ma nonostante questo i nuovi top di gamma Huawei dimostrano ancora la solidità di un tempo nel settore fotografico.

Qualche anno fa, prima del famoso ban statunitense, ci ricordiamo di Huawei come di un punto di riferimento assoluto nel panorama degli smartphone Android . I suoi modelli sono sempre stati particolarmente interessanti per il comparto fotografico , il quale veniva realizzato con Leica.

Questo è quanto abbiamo constatato con Huawei P60 Pro, l'ultimo flagship della casa cinese a essere arrivato anche nel nostro mercato. Dopo la grande prova da DxOMark, abbiamo la conferma: Huawei P60 Pro risulta il miglior camera phone sulla piazza.

Il dispositivo ha infatti conseguito una valutazione complessiva pari a 156 punti da DxOMark. Il punteggio permette a P60 Pro di posizionarsi in cima alla classifica generale, scalzando OPPO Find X6 Pro e staccando di quasi 10 punti Huawei Mate 50 e Pixel 7 Pro.

Se andiamo a vedere i parziali, vediamo un grande equilibrio con punteggi molto alti in tutti i comparti. Per lo scatto di foto troviamo quello più alto pari a 159 punti, mentre per la registrazione video ha conseguito un parziale di 147 punti. Durante gli scatti sono stati molti i punti che hanno convinto DxOMark: ottimo range dinamico, veloce e accurato l'autofocus, ottima vividezza dei colori in tutte le condizioni di scatto, ottimo il controllo del rumore e ottima la resa nei ritratti.

E di conseguenza sono pochi gli aspetti negativi menzionati a fine prova: alcuni problemi con le transizioni video, alcuni artefatti nei video con poca luminosità ambientale. Insomma, Huawei P60 Pro convince praticamente su tutta la linea e, secondo DxOMark, il suo comparto fotografico posteriore attualmente non ha eguali.

Per maggiori dettagli sui test condotti da DxOMark vi suggeriamo di leggere il report completo disponibile a questo indirizzo. Qui sotto vi lasciamo un riepilogo grafico e la nostra recensione completa di Huawei P60 Pro.