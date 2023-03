Huawei corre ancora: Huawei P60 e nuovo pieghevole in arrivo

Lo scorso anno abbiamo visto alcuni interessanti modelli arrivare anche dalle nostre parti, come il P50 Pocket, e ora ci apprestiamo a vedere le nuove generazioni di top di gamma. Parliamo di Huawei P60 e Huawei Mate X3, il nuovo pieghevole della casa.

Nelle ultime ore infatti sono emerse le prime conferme in merito al lancio di questi dispositivi. La serie Huawei P60, che sarà la nuova generazione di top di gamma dell'azienda cinese, e Huawei Mate X3 arriveranno ufficialmente il prossimo 23 marzo.

Huawei ha infatti organizzato un evento ufficiale che si terrà in Cina proprio per svelare questi nuovi modelli.

Il teaser di lancio, la cui immagine trovate in fondo a questo articolo, non svela nulla di particolare in merito a questi nuovi modelli. Sappiamo che arriveranno Huawei P60 e P60 Pro, nell'ambito dei nuovi top di gamma, mentre ancora non sappiamo nulla sul nuovo pieghevole della casa.