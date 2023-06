Debutta oggi HUAWEI nova 11 Pro: la back cover è in pelle vegana

Entrando nei dettagli, lo smartphone avrà un display da 6,78" , in grado di garantire una presa confortevole e resistenza alle cadute fino a 10 volte superiore rispetto ai precedenti modelli sella serie nova. Sarà il primo dispositivo, inoltre, ad avere una back cover realizzata in pelle vegana con loghi in rilievo. Supporterà tra l'altro la tecnologia Display Turbo – che innalza le prestazioni dello schermo – e non mancherà la protezione Kunlun Glass sul display, certificata cinque stelle SGS.

Tra le specifiche al top, spicca la modalità Ritratto, arricchita dalla tecnologia XD Portrait, che mette in evidenza ogni dettaglio anche in condizioni di scarsa illuminazione. In particolare, la doppia fotocamera frontale è formata da una lente per il selfie Ultra Portrait da 60 MP ultra grandangolare a 100 gradi e da una da 8 MP per ritratti ravvicinati con zoom ottico 2x e digitale fino a 5x.

Sul posteriore, invece, è presente una fotocamera Ultra Vision da 50 MP con sensore RYYB, affiancata da una lente macro ultra grandangolare da 8 MP e da un sensore di messa a fuoco laser.

Lato gaming, Huawei nova 11 Pro punta su Game Engine aggiornato, che riuscirà ad ottimizzare tutta la programmazione delle risorse del processore. La batteria sarà da 4.500 mAh, con supporto alla tecnologia di ricarica Huawei SuperCharge Turbo da 100 Watt (in pratica, si ricarica il 60% del telefono in 10 minuti, il 100% in 20 minuti a schermo spento).