Huawei passa uno dei suoi tablet da Android a HarmonyOS

Negli ultimi anni ci siamo abituati al passaggio graduale della maggior parte di smartphone e tablet Huawei ad HarmonyOS, il sistema operativo indipendente da Android della casa cinese.

Abbiamo visto HarmonyOS soprattutto sui dispositivi più recenti di Huawei, molti dei quali sono arrivati sul mercato senza servizi Google a causa del ban inflitto dal governo statunitense. Ci sono però altri casi in cui i dispositivi Huawei lanciati con Android vengano aggiornati ad HarmonyOS.

È proprio questo il caso di Huawei MatePad 10.4, un tablet di gamma media presente sul mercato italiano, il quale ha appena ricevuto un significativo aggiornamento software. L'immagine che trovate in galleria non lascia spazio a molti dubbi. L'update introduce ufficialmente HarmonyOS sul tablet Huawei, il quale in precedenza era aggiornato ad Android 10 con la EMUI.

Il changelog menziona l'introduzione di diverse novità. Troviamo la nuova interfaccia grafica HarmonyOS, i nuovi widget, la sezione Multi-Dispositivo e altre funzionalità non specificate.

Il peso ammonta a ben 4,3 GB e ci aspettiamo dei significativi cambiamenti rispetto all'esperienza utente con Android 10.

A livello pratico di interazione con le app non ci aspettiamo particolari cambiamenti, visto che già con Android 10 il tablet non poteva accedere ufficialmente al Play Store e ai servizi Google.

L'aggiornamento che abbiamo descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA in Italia. Fateci sapere se l'avete installato e le vostre impressioni.

Ringraziamo Salvo per la segnalazione sul nostro gruppo Facebook.