Huawei punta ancora sui tablet: ecco MatePad SE 10.4

Huawei MatePad SE 10.4: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

Il nuovo Huawei MatePad SE 10.4 è stato annunciato nelle colorazioni Dark Blue, Obsidian Black, Island Blue.

Il prezzo di lancio corrisponde all'equivalente di circa 180€ per la variante con 4 GB di RAM e a circa 200€ per quella con 6 GB di RAM.

Il dispositivo è stato lanciato esclusivamente per il mercato cinese. Non sappiamo se Huawei lo lancerà anche in Europa, torneremo ad aggiornarvi nel caso dovessero emergere ulteriori dettagli in merito.