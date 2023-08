Huawei MatePad 11.5 arriva in Italia, giusto in tempo per le offerte sullo Store Huawei!

Ora, dopo aver lanciato il potente MatePad 11 , diretto concorrente di OnePlus Pad e OPPO Pad 2 , Huawei rilancia in Italia con una soluzione più economica e forse per questo più appetibile, MatePad 11,5" . Il dispositivo, pensato per la produttività e caratterizzato da un prezzo sotto i 300 euro, ha grandi ambizioni: andiamo a scoprire se sono soddisfatte, oltre a ricordarvi che il produttore proprio oggi lancia gli sconti Back to school sul suo Store.

Il lancio di Pixel Tablet e la maggiore attenzione di Google verso questo formato ha dato un nuovo slancio ai tablet Android , una categoria limitata dall'ottimizzazione delle app e in alcuni casi in cerca di identità, ma con grandi potenzialità.

Caratteristiche tecniche

Il nuovo dispositivo della linea MatePad presenta un display FullView da 11,5'' in 3:2 ideale per chi ha necessità di svolgere sia lavoro di ufficio sia creativo. Inoltre, grazie alle certificazioni di bassa emissione di luce blu e zero sfarfallio di TÜV Rheinland, è possibile navigare utilizzando il device per ore senza affaticare eccessivamente gli occhi.

Prestazioni e autonomia sono garantite dal set di chip a 4 nm e dalla dual-antenna 2x2 MIMO con banda a 160 MHz, che migliora ulteriormente anche l'esperienza di gaming, e dalla batteria da 7700 mh che supporta la ricarica rapida da 20 W così che si possa lavorare, guardare contenuti e studiare ovunque senza preoccuparsi della batteria.

L'obiettivo del dispositivo è la produttività, e infatti offre una serie di soluzioni che permettono di svolgere il proprio lavoro in mobilità. Tra queste la tastiera portatile Huawei Smart Keyboard (da acquistare separatamente ma al momento in offerta a 49,90 euro se si acquista insieme al tablet) è dotata di una corsa dei tasti di ben 1,5 mm e di numerose facilitazioni paragonabili a quelle disponibili su un PC.

Inoltre, grazie alle nuove funzioni di collaborazione multischermo di HarmonyOS 3.1, il tablet supporta un livello di multitasking paragonabile a un PC. Tra le funzioni anche SuperHub che, in tandem con Take Snippet, consente di trasferire testo, immagini, link e file tra app e dispositivi semplicemente trascinandoli da un punto a un altro.

L'app Huawei Notes sfrutta invece la penna M-Pencil 2a generazione (in regalo in questo momento) per scrivere a meno in modo fluente e di inserire documenti in diversi formati, oltre alla classificazione in cartelle e alla possibilità di personalizzare le copertine.