Huawei Mate X3 sbarca ufficialmente in Italia: non vi basteranno 2.000 euro

Qualche settimana fa Huawei irrompeva nuovamente nel settore smartphone per presentare Huawei Mate X3, il suo nuovo pieghevole. Dopo il lancio per il mercato cinese, l'azienda decide di lanciare ufficialmente il dispositivo anche in Italia.

Huawei Mate X3 è un pieghevole premium, con una scheda tecnica (che trovate in basso nella sua forma completa). Tale connotazione premium si riflette anche nel prezzo, ve lo diciamo subito.

Huawei Mate X3 infatti arriva in Italia a 2.199 euro. Un prezzo sicuramente alto, e un prezzo che rivela leggermente sopra la media anche se lo contestualizziamo nel segmento dei pieghevoli. Ci ricordiamo infatti di come Galaxy Z Fold 4, il pieghevole più costoso di Samsung, fu lanciato a 1.879 euro lo scorso anno.