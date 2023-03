Huawei Mate X3: tutte le caratteristiche del "Re" dei pieghevoli

Si tratta di una giornata intensa per Huawei , soprattutto per il suo segmento smartphone . Dopo aver ufficializzato i nuovi Huawei P60 per il mercato cinese, l'azienda presenta anche il nuovo Huawei Mate X3 .

Huawei Mate X3: Caratteristiche Tecniche

Oltre alle specifiche tecniche, che chiaramente corrispondono a quelle di un top di gamma assoluto, eccetto per il mancato supporto al 5G per ovvi motivi derivanti dal ban statunitense, vediamo come Mate X3 arriva con un design e un'implementazione particolare.

I due display sono oggettivamente più grandi rispetto a quanto offerto dai suoi attuali rivali sul mercato, superando anche Galaxy Z Fold 4. Allo stesso tempo però Mate X3 appare più leggero e più sottile: prendendo come riferimento sempre il Fold 4 di Samsung, vediamo come Mate X3 pesa circa 5 grammi in meno ed è più sottile di 1 mm. Numeri che possono fare la differenza nell'utilizzo quotidiano di uno smartphone pieghevole.