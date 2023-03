Huawei prepara un ritorno alla grande: Mate X3 già meglio di Z Fold 5, e sarà in buona compagnia

Procedendo con ordine, Huawei P60 Pro sarà il prossimo top di gamma caratterizzato dalla presenza di un comparto fotografico all'avanguardia. Il nuovo foldable, invece, presenterà un corpo sottile, molto leggero (si parla di 239 g) e soprattutto piuttosto resistente. Inoltre, offrirà agli utenti diverse innovazioni, tra cui due display – uno di 6,4" e l'altro, interno, da 7,85" - che supportano una frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Il processore sarà lo Snapdragon 8+ Gen 1 , affiancato da 12 GB di RAM e da tre sensori fotografici posteriori: uno grandangolare da 50 MP, un teleobiettivo da 13 MP ultrawide ed un terzo da 12 MP per lo zoom 5x. Una caratteristica importante, poi, sarà la certificazione IPX8.

Il 9 maggio sarà una data importante per Huawei . Il marchio cinese, infatti, presenterà in Europa – nella fattispecie a Monaco - una serie di nuovi dispositivi di fascia alta. Tra questi, rientrano due smartphone di ultima generazione: si tratta di P60 Pro e del pieghevole Mate X3 .

Per quanto riguarda la disponibilità dei due smartphone e del notebook, occorrerà attendere la conferma che verrà data direttamente durante l'evento del 9 maggio. Tra l'altro, queste ultime novità di Huawei saranno disponibili su Huawei Store, con anche la possibilità di usufruire di vantaggi speciali per l'acquisto in pre-ordine.

Parlando dei vantaggi, c'è la possibilità di usufruire della consegna rapida in maniera gratuita. Lato pagamenti, invece, potrete optare anche per la rateizzazione tramite Klarna (in tre tranche senza interessi). Su Huawei Store, infine, è possibile accedere al servizio di assistenza post-vendita (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 festivi esclusi), richiedere il servizio di riparazione con ritiro e riconsegna a domicilio gratuiti e gestire, sempre gratuitamente, il reso dei prodotti entro 14 giorni dall'acquisto.