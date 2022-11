Huawei lancia Mate 50 Pro in Italia: sarà la vostra prossima fotocamera?

Ma è sulla fotocamera che si concentrano tutti gli occhi. Soprattutto perché la fotocamera principale XMAGE da 50 megapixel (assieme al processore d'immagine XD Fusion Pro) è la prima con un apertura variabile fra ƒ/1.4 e ƒ/4 con ben 10 step intermedi. Questi permetterà al fotografo più smaliziato di tarare l'apertura in base a se voglia maggiore o minore profondità, senza dover sfruttare necessariamente artifici software. Interessante anche la fotocamera grandangolare con messa a fuoco automatica (e quindi macro) e lo zoom 3.5X da 64 megapixel.

Qualche ombra sull'assenza di 5G (dovuto ai limiti emposti dagli embarghi nazionali) e su una batteria non delle più capienti.

Valuteremo ovviamente in fase di recensione.

La EMUI 13 di Huawei si fa poi Super. È indubbiamente un'operazione di marketing ma ci sono comunque degli spunti interessanti.

SuperHold: alloca intelligente la memoria affinché le app possano funzionare in contemporanea in modo fluido

SuperRender: riduce il consumo energetico grazie alla previsione del framerate durante l'esecuzione di giochi

SuperStorage: rimuove automaticamente file duplicati e comprime le app meno utilizzate

SuperEnergy Boosting: permette di fare tre ore di stanby o 12 minuti di chiamate con il telefono all'1% di autonomia

Huawei Mate 50 Pro sarà poi il palcoscenico per il debutto ufficiale in Italia di Huawei Pay, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e PagoBancomat. Gli utenti che lo attiveranno entro il 30 novembre riceveranno un buono Amazon da 5€. La compatibilità è quindi ancora estremamente ridotta, ma è sicuramente un buon segnale, in uno degli ambiti (quello dei pagamenti mobile) dove la EMUI 13 soffriva sicuramente più rispetto ai concorrenti.