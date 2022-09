Huawei Mate 50 pro sbarca in Europa: si parte da 1.299 euro

Qualche settimana fa abbiamo visto l'azienda cinese presentare la serie Mate 50 , la famiglia dei nuovi flagship ancora una volta focalizzata sull'aspetto della fotografia. L'ufficialità è arrivata in prima battuta solo per il mercato cinese ma nelle ultime ore sono emerse delle importanti novità .

Huawei Mate 50 Pro arriva in versione Global. L'azienda cinese ha appena annunciato che il nuovo modello di smarthpone sbarcherà presto nei mercati europei. Il prezzo di lancio è salato, come prevedibile. Si parte da 1.299€ per la versione 8GB + 256GB, mentre ci vorranno 1.399€ per la versione 8GB + 512GB con il retro in pelle vegana.

Le colorazioni disponibili saranno Black e Silver, mentre quella in pelle avrà una colorazione Orange e sarà disponibile esclusivamente per il modello 8GB + 512GB.