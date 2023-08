Huawei annuncia HarmonyOS 4: maggiore personalizzazione e migliori performance

Durante Huawei Developer Conference 2023 è stato fatto un annuncio piuttosto atteso: parliamo di HarmonyOS 4 che, come riportato su GSMArena , sarà caratterizzato da un'importante riprogettazione grafica con nuove opzioni di personalizzazione per smartphone , tablet e smartwatch . Il sistema operativo, installato su oltre 700 milioni di dispositivi in tutto il mondo , offrirà ad esempio la possibilità di modificare i caratteri di sistema, i colori, gli stili dell'orologio e dei widget. Tra l'altro, gli utenti potranno anche realizzare sfondi partendo da un'emoji.

Altre novità riguardano l'aggiornamento del pacchetto delle emoji nonché dell'app Weather, che consente di impostare le previsioni giornaliere sulla schermata di blocco con aggiornamenti in tempo reale sui cambiamenti meteorologici. Anche il centro notifiche è stato aggiornato, a partire dall'opzione per suddividere gli avvisi in arrivo in base alle proprie preferenze. Gli utenti quindi potranno aggiungere le notifiche delle app preferite e interagire con esse direttamente dal centro notifiche senza aprire l'app.

Un'altra novità importante riguarda Live Window, ovvero la versione di Huawei della Dynamic Island di Apple. Nello specifico, le app supportate mostreranno avvisi e notifiche in tempo reale tramite un'icona a forma di pillola nell'angolo del dispositivo. Sarà possibile anche espandere la finestra con un solo tocco per interagire con l'app. Questa funzione arriverà su smartphone, tablet e smartwatch e funzionerà con molte delle app proprietarie di Huawei e con quelle di terze parti.