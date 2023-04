HTC esiste ancora: annunciato Wildfire E3 Lite

Ogni volta che HTC batte un colpo (e capita molto di rado), ci ritroviamo a provare una fitta al cuore ripensando alle scelte coraggiose (e, con il senno di poi, tendenzialmente suicide) del glorioso marchio di smartphone.

Ebbene eccoci qui, anche se HTC non produce più dispositivi direttamente ma concede in licenza il proprio marchio a produttori interessati, oltre a riservarli solo per il mercato africano. In ogni caso, vogliamo contrastare questa tendenza alla modernità liquida, come direbbe Zygmunt Bauman, e gioire per il nuovo entry level del marchio, Wildfire E3 Lite.