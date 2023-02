Honor X8a ufficiale in Italia: il medio gamma dal grande display e 100 MP

Stiamo parlando di Honor X8a , un dispositivo della serie X che arriva come un'interessante alternativa all'Honor X8 che abbiamo conosciuto a fondo lo scorso anno. Andiamo a vedere insieme la scheda tecnica completa.

Honor si conferma un punto di riferimento nel settore smartphone , anche nel segmento che riguarda i medio-gamma Android . L'azienda cinese ormai indipendente da Huawei ha appena annunciato un nuovo modello per il mercato italiano.

Honor X8a: Caratteristiche Tecniche

Insomma, sembra chiaro che il nuovo Honor X8a arriva sul mercato per rispondere a tutte le esigenze di coloro che si affidano a dispositivi di gamma media , con un comparto fotografico davvero interessante.

Uscita e Prezzo

Honor X8a arriva ufficialmente nel mercato italiano al prezzo di 269,90€. Attualmente è disponibile all'acquisto in offerta a €269,90 in bundle con Honor Earbuds 2 Lite sullo store ufficiale dell'azienda. Ci aspettiamo che nelle prossime settimane arriverà anche per gli altri principali rivenditori.