Honor V Purse è il primo smartphone pieghevole che... si indossa!

A fianco del Magic V2, cui abbiamo dedicato un articolo a parte, Honor ha presentato quest'oggi anche un inedito smartphone pieghevole, chiamato V Purse, che di fatto non ha eguali al mondo. È un telefono, ma anche una borsetta, quantomeno in apparenza, come del resto suggerisce anche il suo nome.

Honor V Purse è infatti il primo smartphone indossabile, che assume le fattezze di una borsa alla moda, e pertanto è fortemente targhettizzato per il pubblico femminile.

Gli smartphone pieghevoli di HONOR hanno fatto grandi passi avanti, con ogni nuovo step che mostra notevoli progressi in termini di design, funzionalità e resistenza. Non solo, con il nostro concetto di telefono indossabile, reso realtà dall'HONOR V Purse, stiamo esplorando soluzioni sostenibili che sfruttano l'emergente tecnologia pieghevole per potenziare la creatività e plasmare lo stile di vita di domani.

Così George Zhao, CEO di Honor, ha commentato le ragioni del lancio di un prodotto tanto diverso dal solito, un "Phone-to-Purse", reso possibile grazie a una serie di display always-on che riproducono il design di una borsa in ogni suo elemento, per quanto sia tutta una "finzione".

Ciò significa anche che il look è personalizzabile, in modo da adattarsi ai gusti dell'utente, ed Honor mette apposta a disposizione tutta una serie di "skin" realizzate ad-hoc per soddisfare esigenze molto diverse.

Tutti gli elementi caratteristici di una borsetta del genere (catene, nappine ecc.) reagiscono al movimento dello smartphone grazie al giroscopio e al sensore di luce ambientale, accentuando il senso di realtà dell'oggetto. È poi possibile scegliere tra un'ampia serie di cinturini e catene intercambiabili, per consentire di indossare lo smartphone-borsetta come fareste con un vero accessorio di questo tipo.

E in piena sintonia con i tempi che corrono, e con l'attenzione all'impatto ambientale, Honor V Purse è realizzato con materiali di origine sostenibile, come la pelle vegana per le sue cinghie. Inoltre la sua cerniera è pensata per essere piegata oltre 400.000 volte, in modo da resistere ad anni e anni di utilizzo.

Prezzo e disponibilità sul mercato internazionale sono ancora ignoti, ma indubbiamente è un dispositivo originale, e che andrà approfondito per essere compreso.

Al di là dei gusti, sui quali non si discute, le principali perplessità che abbiamo riguardano la sua resistenza, vista l'esposizione verso l'esterno di tutti gli schermi always-on, e l'autonomia, dato che questi non si limitano a mostrate uno sfondo nero, ma di fatto sono accesi e funzionanti tutto il tempo. Ma siamo sicuri che anche Honor ci abbia già pensato, e che abbia trovato la soluzione adatta.