Honor annuncia il suo terzo pieghevole dell'anno: ecco Magic VS2

Honor ha annunciato il suo terzo pieghevole dell'anno: dopo Magic V2 e Magic V Purse, l'azienda ha ufficializzato in Cina Magic VS2. Considerando il poco tempo trascorso dal lancio degli altri dispositivi, l'ultimo arrivato ha ovviamente diverse specifiche in comune con gli altri "fratelli", tuttavia con alcune eccezioni. Ad esempio, Magic VS2 è più leggero rispetto al Magic V2, 229 grammi a fronte dei 231 del predecessore, e risulta anche più spesso da piegato (10,7 mm). Per quanto riguarda il processore, sul dispositivo è stato inserito lo Snapdragon 8 Plus Gen 1, mentre il V2 è alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 2.