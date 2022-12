Annunciato il nuovo HONOR Pad V8 Pro: display 12.1″ WQXGA 144Hz, Dimensity 8100 e 8 altoparlanti

HONOR continua a lavorare intensamente per lanciare nuovi prodotti, tra cui HONOR Pad V8 Pro, l'ultimo tablet dell'azienda (per ora immesso soltanto sul mercato cinese). Il dispositivo, tra le sue specifiche, include uno schermo LCD da 12,1" (2,5 K) con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz (con certificazione IMAX Enhanced). Per quanto riguarda il processore, invece, è presente un MediaTek Dimensity 8100 con 12 GB di RAM. Non mancano, poi, 8 altoparlanti, mentre lato design il tablet ha uno spessore di 6,4 mm.

Inoltre, il tablet supporta Magic Pencil 3, con una sensibilità alla pressione 4096 e 2 ms di estensione a tempo ridotto. Tra l'altro, la matita si carica magneticamente quando viene posizionata sulla parte superiore del device e garantirebbe 10 ore di autonomia. Non manca poi il supporto ad un dock per tastiera Smart Touch con corsa profonda 1,6 mm e tasti grandi 15,9 mm: sarebbe garantita un'esperienza di digitazione a livello di PC. Lato batteria, invece, il Pad V8 Pro è provvisto di un'unità da 10.050 mAh con supporto alla ricarica rapida da 35 W.

Il software, infine, si basa sull'ultima MagicOS 7, in grado di offrire connettività intelligente, servizi smart, prestazioni fluide, privacy e sicurezza.