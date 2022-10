Honor Pad 8 ufficiale: perfetto per l'intrattenimento

Honor ha appena lanciato nel nostro Paese il nuovo tablet votato all'intrattenimento e alla produttività, Honor Pad 8, che avevamo intravisto allo scorso IFA di Berlino e poi annunciato in India un mese fa.

Caratterizzato da un enorme schermo 2K da 12 pollici, un leggero corpo in lega di alluminio e ben otto altoparlanti integrati, il nuovo dispositivo cinese promette di essere il vostro fedele compagno per guardare le migliori serie TV o lavorare in mobilità senza doversi portare dietro un computer. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Segui AndroidWorld su News