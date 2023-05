HONOR ufficializza l'aggiornamento MagicOS 7.1: già disponibile su Magic Pro 4

L'update, basato su Android 13 , offrirà un'ampia gamma di funzioni smart che aiutano gli utenti a incrementare ulteriormente la loro produttività. Si tratta di MagicRing , che consentirà a più dispositivi di connettersi automaticamente tra loro, con un controllo incrociato e una consapevolezza della posizione che facilitano l'utilizzo di più schermi contemporaneamente. Oltre al trasferimento di file e alla ricezione di chiamate in arrivo e notifiche di messaggi, la collaborazione tra più dispositivi consente agli utenti di utilizzare la stessa tastiera e lo stesso mouse su più dispositivi, aiutandoli a gestire le attività quotidiane con un'efficienza eccezionale.

Importanti novità dall'universo HONOR . Il brand tecnologico, infatti, ha ufficializzato il lancio di HONOR MagicOS 7.1, l'update che include nuove funzionalità e miglioramenti. L'aggiornamento è già disponibile per HONOR Magic4 Pro e sarà presto distribuito a un'ampia gamma di smartphone HONOR. HONOR 70, HONOR 50, HONOR 50 Lite, HONOR Magic4 Lite e HONOR Magic4 Lite 5G riceveranno in tempi brevi l'aggiornamento. HONOR Magic 5 Lite 5G, HONOR X7 e HONOR X8 inizieranno invece a ricevere l'aggiornamento nel terzo trimestre del 2023.

Inoltre, un miglioramento interesserà anche HONOR Notes, che vedrà l'aggiunta del supporto di un nuovo gesto di scorrimento con tre dita verso il basso per contrassegnare rapidamente le informazioni e introduce l'annotazione di PDF e la sincronizzazione di audio e testo per migliorare la produttività degli utenti che sono sempre in movimento. HONOR Notes supporta anche la sincronizzazione dei dati e la collaborazione tra i dispositivi, garantendo una maggiore comodità e assicurando che gli utenti abbiano sempre accesso ai loro appunti, indipendentemente dal dispositivo HONOR che hanno con sé.