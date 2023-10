Honor non si ferma più: tra poco arriveranno Magic Vs2, Watch 4 Pro e Play 50 Plus

In questo 2023 Honor sta investendo pesantemente nel settore dei pieghevoli. Dopo aver annunciato a febbraio 2023 il suo Magic Vs (poi arrivato in Italia a maggio), il produttore cinese ex Huawei ha presentato appena a settembre l'ultimo Magic V2, un dispositivo così sottile che non sembra neanche un pieghevole (e che arriverà anche nel nostro Paese). Evidentemente però questa pioggia di dispositivi (nel 2022 avevamo visto solo il capostipite, il Magic V) non è finita e il 12 ottobre verrà annunciato il nuovo Magic Vs2, successore proprio del Vs, insieme al nuovo smartwatch Watch 4 Pro.

Non abbiamo le specifiche complete del dispositivo, ma qualche giorno fa è trapelato un test su Geekbench che ha svelato come il nuovo pieghevole sarà dotato di chip Snapdragon 8+ Gen 1 e 16 GB di RAM (come la versione Ultimate del Magic Vs). Dal punto di vista del comparto fotografico, il dispositivo avrà una fotocamera principale da 50 MP, ma si spera almeno che il tele da 8 MP sia stato aggiornato.