Honor Magic Vs sulle orme di Samsung Z Fold 4 con il supporto stylus

Honor si appresta a lanciare il suo nuovo smartphone pieghevole Honor Magic Vs, successore di quell'Honor Magic V che avevamo visto al CES di quest'anno.

Il dispositivo, che sarà solo uno degli annunci durante un evento veramente promettente, in cui verranno presentati gli Honor 80 e la nuova interfaccia utente Magic, è stato ora rivelato in due immagini promozionali insieme all'attrice cinese Sweet Li, che ne mostrano il design e il supporto alla stylus, proprio come Samsung Galaxy Z Fold 4.

Per quanto riguarda il design, possiamo osservare come il nuovo pieghevole manterrà lo stesso fattore di forma del suo predecessore, con schermo esterno alto e stretto, arrotondato sul lato destro, schermo interno pieghevole, e stesso blocco fotocamere posteriore.

Forse la cerniera dovrebbe essere aggiornata, ma è difficile dirlo dalle immagini, ma quello che appare chiaro è che il dispositivo sarà disponibile anche in una vezzosa variante dorata con cover posteriore a trame, presumibilmente rivestita.