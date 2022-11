Honor Magic Vs ufficiale: il guanto di sfida a Galaxy Z Fold 4

Dopo averlo intravisto pochi giorni fa in una ammiccante livrea dorata, oggi Honor ha sollevato il velo sul suo nuovo smartphone pieghevole, il Magic Vs. Il dispositivo, che succede all'Honor Magic V visto al CES di inizio anno, offre una serie di interessanti miglioramenti, uno su tutti il peso di 261 grammi, che lo rende il pieghevole con fattore di forma verso l'interno più leggero, ma anche il supporto alla stylus e il prezzo concorrenziale. Ma non perdiamo tempo e scopriamo se questo nuovo telefono ha le carte in regola per sfidare Samsung Galaxy Z Fold 4. BLACK FRIDAY AMAZON

Honor Magic Vs: caratteristiche tecniche

Schermo: Esterno : 6,45" OLED FHD+ (2560 × 1080 pixel) 21:9, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, protezione per gli occhi PWM ad alta frequenza di 1920 Hz, HDR10+, gamma di colori DCI-P3, luminosità fino a 1200 nit Interno : pannello pieghevole da 7,9" OLED FHD+ (2272 × 1984 pixel), 10,3:9, frequenza di aggiornamento di 90 Hz, protezione per gli occhi PWM ad alta frequenza a 1920 Hz, HDR10+, gamma di colori DCI-P3, luminosità fino a 800 nit

CPU: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM: 8/12 GB, 16 GB versione Ultimate

8/12 GB, 16 GB versione Ultimate Memoria interna: 256 GB/512 GB, 512 GB versione Ultimate

256 GB/512 GB, 512 GB versione Ultimate Fotocamere posteriori: Sensore principale: 54 MP con sensore IMX800, apertura f/1.9, flash LED Sensore ultrawide: 50 MP con apertura f/2.0, opzione macro Sensore tele: 8 MP con zoom ottico 3x, apertura f/2.4

Fotocamera frontale : 16MP con apertura f/2.45

: 16MP con apertura f/2.45 Batteria: 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 66 W

5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 66 W Spessore : da chiuso: 12,9 mm da aperto: 6,1 mm

: Dimensioni complessive : da chiuso : 160,3 x 72,6 x 12,9 mm da aperto : 160,3 x 141,5 x 6,1 mm

: SIM: doppia SIM

doppia SIM Peso : 261 g

: 261 g Audio : altoparlanti stereo, certificato da IMAX Enhanced, ricezione vocale stereo a 3 microfoni, algoritmo DTS: X Ultra, USB-C

: altoparlanti stereo, certificato da IMAX Enhanced, ricezione vocale stereo a 3 microfoni, algoritmo DTS: X Ultra, USB-C Connettività : 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2,4 GHz e 5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS (Dual band L1 + L5), NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1)

: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2,4 GHz e 5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS (Dual band L1 + L5), NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1) SO : MagicOS 7.0 basata su Android 13

: MagicOS 7.0 basata su Android 13 Altro: lettore di impronte digitali laterale, sensore a infrarossi, supporto alla Magic Pen

Come si può vedere, Honor Magic Vs è uno smartphone veramente completo: Honor afferma come la cerniera sia stata riprogettata e semplificata, e sottoposta a verifiche dall'ente TUV Rheinland, che l'ha testata fino a 400.000 volte. Oltre allo schermo esterno a 120 Hz e la presenza del "vecchio" Snapdragon 8+ Gen1, si fa notare il supporto alla stylus Magic Pen con ritardo di soli 2 ms, che mette il nuovo Magic Vs in diretta competizione con Galaxy Z Fold 4. Come il pieghevole coreano, il nuovo pieghevole di Honor non offre uno slot dedicato. Al momento non è chiaro però se la penna sia esclusiva della Ultimate Edition. Altre caratteristiche degne di nota includono la riduzione del rumore AI per chiamate audio e video, Magic OS 7.0 basata su Android 13 e il sensore di impronte laterale.

Prezzi e disponibilità