Honor Magic Vs a rate con WindTre: arrivano le offerte

Honor Magic Vs infatti arriva in vendita a rate presso WindTre. Sarà possibile acquistare il dispositivo a rate abbinandolo ad alcune delle offerte WindTre disponibili nel mercato italiano. Andiamo a vederle insieme:

Potrete acquistare Honor Magic VS con un importo aggiuntivo di 28,99€ al mese in abbinamento all'offerta "Di più Unlimited 5G" di WindTre, che include minuti e Giga illimitati in 5G, minuti internazionali e call center senza attese.

Per coloro che hanno Partita IVA sarà possibile acquistare Honor Magic Vs in abbinamento alle offerte Professional World Plus , versando un anticipo di 129,99€ e rate mensili pari a 28,99€ , in aggiunta al costo dell'offerta.

sarà possibile acquistare Honor Magic Vs in abbinamento alle offerte , versando un anticipo di e rate mensili pari a , in aggiunta al costo dell'offerta. Per le Piccole e Medie Imprese è possibile abbinare il nuovo Magic Vs a Giga e minuti illimitati: in promozione con "Super Unlimited Plus" a partire da 23€ in più al mese, con anticipo di 120€.

Per maggiori dettagli sulle condizioni contrattuali previste per l'acquisto a rate di smartphone con WindTre vi rimandiamo al sito ufficiale, dove troverete il link diretto anche per l'acquisto del nuovo Honor Magic Vs.