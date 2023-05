Honor Magic Vs in Italia: il pieghevole al prezzo ordinario

Si torna a parlare di smartphone pieghevoli, un settore in ascesa negli ultimi anni nel panorama Android, e stavolta lo facciamo grazie a Honor. L'azienda cinese ha appena annunciato l'arrivo del suo Honor Magic Vs in Italia.

Dopo la prima presentazione internazionale, quella in cui abbiamo conosciuto la promettente scheda tecnica di Honor Magic Vs, arriva finalmente l'ufficialità del pieghevole di casa Honor per il nostro mercato.