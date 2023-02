Honor Magic Vs svelato: punta tutto sulla nuova cerniera

Honor è presente ormai da diversi anni nel settore smartphone e, soprattutto da quando si è guadagnata l'indipendenza da Huawei, ha investito molto anche nei dispositivi di fascia alta. Tra questi troviamo anche gli smartphone pieghevoli.

Offerte Amazon

NEGOZIO SAN VALENTINO AMAZON

Lo scorso novembre l'azienda cinese ha presentato nei mercati asiatici il nuovo Honor Magic Vs. Si tratta della nuova generazione di pieghevole della casa cinese. Ora Honor lo svela a livello internazionale.

L'azienda ha scelto il noto Zack di JerryRigEverything per esaltare il suo nuovo pieghevole. Nel video condiviso da Zack, che trovate a fine articolo, possiamo infatti scoprire i segreti meccanici di Honor Magic Vs. Questo ha molto senso soprattutto perché si parla di un dispositivo pieghevole.

Honor ha sottolineato i miglioramenti apportati al nuovo modello, con la nuova cerniera che dovrebbe garantire magiore durabilità nel tempo. Honor infatti ha affermato di aver ridotto drasticamente i componenti strutturali per la cerniera.

Questi infatti sono passati dai 92 di Honor Magic V ai 4 del nuovo modello.

Questa innovazione dovrebbe garantire una maggiore qualità nel tempo del dispositivo pieghevole. Inoltre, ha permesso a Honor di ricavare più spazio interno, usato per l'implementazione di multiple celle di batteria per una capacità pari a 5.000m mAh. mLo spesso di 12,9 mm risulta minore del predecessore, così come il peso di 267 grammi.

L'elenco che segue consiste nella scheda tecnica completa di Honor Magic Vs:

Schermo: Esterno : 6,45" OLED FHD+ (2560 × 1080 pixel) 21:9, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, protezione per gli occhi PWM ad alta frequenza di 1920 Hz, HDR10+, gamma di colori DCI-P3, luminosità fino a 1200 nit Interno : pannello pieghevole da 7,9" OLED FHD+ (2272 × 1984 pixel), 10,3:9, frequenza di aggiornamento di 90 Hz, protezione per gli occhi PWM ad alta frequenza a 1920 Hz, HDR10+, gamma di colori DCI-P3, luminosità fino a 800 nit

CPU: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM: 8/12 GB, 16 GB versione Ultimate

8/12 GB, 16 GB versione Ultimate Memoria interna: 256 GB/512 GB, 512 GB versione Ultimate

256 GB/512 GB, 512 GB versione Ultimate Fotocamere posteriori: Sensore principale: 54 MP con sensore IMX800, apertura f/1.9, flash LED Sensore ultrawide: 50 MP con apertura f/2.0, opzione macro Sensore tele: 8 MP con zoom ottico 3x, apertura f/2.4

Fotocamera frontale : 16MP con apertura f/2.45

: 16MP con apertura f/2.45 Batteria: 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 66 W

5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 66 W Spessore : da chiuso: 12,9 mm da aperto: 6,1 mm

: Dimensioni complessive : da chiuso : 160,3 x 72,6 x 12,9 mm da aperto : 160,3 x 141,5 x 6,1 mm

: SIM: doppia SIM

doppia SIM Peso : 261 g

: 261 g Audio : altoparlanti stereo, certificato da IMAX Enhanced, ricezione vocale stereo a 3 microfoni, algoritmo DTS: X Ultra, USB-C

: altoparlanti stereo, certificato da IMAX Enhanced, ricezione vocale stereo a 3 microfoni, algoritmo DTS: X Ultra, USB-C Connettività : 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2,4 GHz e 5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS (Dual band L1 + L5), NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1)

: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2,4 GHz e 5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS (Dual band L1 + L5), NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1) SO : MagicOS 7.0 basata su Android 12

: MagicOS 7.0 basata su Android 12 Altro: lettore di impronte digitali laterale, sensore a infrarossi, supporto alla Magic Pen

Attualmente Honor ancora deve definire una data di lancio sui mercati europei del nuovo Magic Vs, così come deve ancora comunicare a quale prezzo verrà venduto.