Honor Magic V2: il pieghevole sottilissimo sarà protagonista in Europa

Anche le specifiche tecniche sono particolarmente interessanti, sicuramente da top di gamma. Le abbiamo viste nel dettaglio nel nostro articolo dedicato. Ora torniamo a parlarne perché Honor ha condiviso preziose informazioni che riguardano la sua commercializzazione in Europa.

Al momento infatti Honor Magic V2 è stato presentato ufficialmente per il mercato cinese. Nelle ultime ore infatti George Zhao, il CEO di Honor, ha riferito che il nuovo Magic V2 arriverà ufficialmente in Europa e lo farà in tempi più brevi rispetto a quanto accaduto per il suo predecessore Magic Vs.

George Zhao ha fornito qualche dettaglio interessante anche sui prezzi, affermando che Honor Magic V2 sarà particolarmente competitivo sul mercato. Honor non nasconde che ci saranno dei rincari rispetto ai prezzi previsti per la Cina, dovuti a IVA, imposte locali e spese di distribuzione.

Al di là di queste informazioni ufficiali Honor ancora non ha indicato quando effettivamente verrà lancio il nuovo pieghevole in Europa. Continuate a seguirci per non perdervi i prossimi aggiornamenti.