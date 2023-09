Honor Magic V2 arriverà in Italia: il pieghevole che non lo sembra

Sul palco dell'evento di IFA 2023, Honor ha annunciato ufficialmente, come anticipato dai teaser delle scorse settimane, dell'arrivo dello smartphone pieghevole Honor Magic V2 (successore di Magic VS). Come vedremo il pregio principale è che Honor Magic V2 non sembra uno smartphone pieghevole, ma punta ad essere uno smartphone "classico", almeno finché non viene dispiegato. Caratteristica che tutti gli smartphone pieghevoli a libretto secondo noi dovrebbero cercare di perseguire.

Ma Honor Magic V2 è più di questo, visto che mette insieme una serie di specifiche fuori dall'ordinario per il mercato dei pieghevoli. Qua sotto la scheda tecnica completa.

Honor Magic V2: Caratteristiche Tecniche