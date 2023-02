Honor Magic 5 Pro ufficiale: lo smartphone dei record per DxOMark

Direttamente dal MWC di Barcellona, Honor ha presentato la sua nuova famiglia di dispositivi: oltre al già recensito Honor Magic 5 Lite e al pieghevole Honor Magic Vs, arriva anche il nuovo super top di gamma Honor Magic 5 Pro.

Proprio come il precedente Magic 4 Pro, anche in questo caso ci troviamo davanti ad un vero campione di specifiche tecniche: spiccano Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria UFS 4.0, ma anche il display da 6,81" curvo sui quattro lati con accorgimenti per affaticare meno la vista nelle ore serali e il sistema a tripla fotocamera col nuovo algoritmo Millisecond Falcon Capture che consente di catturare facilmente anche scatti in movimento.

Fotocamera e display sono due dei punti salienti del dispositivo, al punto che hanno portato Honor Magix 5 Pro ad ottenere il primo posto nellla classifica di DxOMark per fotocamera e schermo.