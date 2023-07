Honor 90: quando la concorrenza alza i prezzi, Honor li abbassa

Caratteristiche tecniche Honor 90

Uscita e prezzo

Honor 90 ha un prezzo davvero interessante, specialmente considerando le promozioni per il lancio.

Il costo di listino è di 549€ per la variante 8/256 GB e 599€ per la versione 12/512 GB, ma per chi acquista sul sito HiHonor.com viene applicato uno sconto automatico di 50€ e, per il periodo di lancio, è disponibile un ulteriore sconto di 100€ inserendo il codice sconto

Facendo i conti, quindi, i costi con le promozioni lancio sono i seguenti:

Honor 90 8/256 GB: 399,90€

Honor 90 12/512 GB: 449,90€

Infine, chi acquista entro il 31 luglio, fino a esaurimento scorte riceve in omaggio anche una cover in TPU, l'Honor SuperCharge da 66W e una protezione schermo valida per 6 mesi.